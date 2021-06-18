Известный фотохудожник Теребенин погиб во время съемок в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 18 июня. Популярный российский фотограф Александр Теребенин трагически погиб во время работы в Петербурге. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Теребенин во время съемки на одном из заброшенных зданий города упал и получил тяжелейшие травмы, сообщила искусствовед Марина Колдобская в своих соцсетях. Мужчине было всего 62 года.

Фотограф славился снимками непарадного Петербурга. Теребенин семь лет назад стал лауреатом премии «Инновация» за лучший кураторский проект в области современного искусства.

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