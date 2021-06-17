Политолог Сергей Маркелов рассказал о проколах Байдена в Женеве

Санкт-Петербург, 17 июня. Президент США Джо Байден совершил не одну ошибку на женевском саммите. Шпаргалки и готовые вопросы ему не помогли, заявил политолог Сергей Маркелов.

Команда американского президента позаботилась о том, чтобы во время пресс-конференции в Женеве не произошло ничего непредвиденного. У Байдена были готовые вопросы и текст. Однако даже это не помогло американскому лидеру в ходе беседы с журналистами.

Президент «плыл» по содержанию и путался в тексте, отметил Маркелов на совместной конференции Федерального агентства новостей и издания «Слово и Дело» в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

«Все равно путался, хоть и отвечал по тексту. Он выдержал речь стилистически, честно исполнил свою партию. Но по содержанию плыл, отклонялся от текста. Были прокол на проколе», — сказал эксперт.

Президент России Владимир Путин вел себя иначе. Для него нет неудобных вопросов. Он готов отвечать даже на глупые. Это говорит о его намерении работать открыто. Американская сторона пока способна действовать только в «инкубаторском», закрытом режиме. В таком случае вопрос и ответ ожидаемы, подытожил Маркелов.

Ранее американские граждане прокомментировали прошедшие 16 июня в Женеве переговоры Путина и Байдена. Пользователи Сети из США назвали своего лидера «слабаком».