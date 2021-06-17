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Резника увезли из здания СК после допроса по делу о наркотиках

  /   Обновлено: 17 июня 2021 19:31
Происшествия
Резника увезли из здания СК после допроса по делу о наркотиках
assembly.spb.ru  /  Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 17 июня. Депутат петербургского ЗакСа Максим Резник был допрошен следователями. По окончании следственных мероприятий парламентария увезли из СК.

Сотрудники полиции задержали депутата сегодня. Резник стал подозреваемым по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков.

Правоохранители считают, что парламентарий приобрел наркотическое вещество у неустановленного лица для личного употребления. В скандальную историю фигурант попал во время антинаркотического рейда. Стражи порядка получили информацию, что одна из городских квартир была превращена в нарколабораторию. Силовики обнаружили в ней весы и запрещенные вещества. Правоохранителей в помещении встретил сам Резник.

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наркотики резник допрос
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