Резника увезли из здания СК после допроса по делу о наркотиках

Санкт-Петербург, 17 июня. Депутат петербургского ЗакСа Максим Резник был допрошен следователями. По окончании следственных мероприятий парламентария увезли из СК.

Сотрудники полиции задержали депутата сегодня. Резник стал подозреваемым по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков.

Правоохранители считают, что парламентарий приобрел наркотическое вещество у неустановленного лица для личного употребления. В скандальную историю фигурант попал во время антинаркотического рейда. Стражи порядка получили информацию, что одна из городских квартир была превращена в нарколабораторию. Силовики обнаружили в ней весы и запрещенные вещества. Правоохранителей в помещении встретил сам Резник.