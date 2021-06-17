Более 770 тысяч петербуржцев привились от коронавируса

Санкт-Петербург, 17 июня. Власти Северной столицы назвали число горожан, привитых от коронавируса. Их насчитывается более 770 тыс. человек.

Из них 649 187 полностью закончили цикл вакцинации, говорится в сообщении Смольного.

По последним данным, в Петербург поступило 863 942 комплекта доз вакцины. Из них 27 540 приходится на «ЭпиВакКорону». Большая часть — это «Спутник V».

Не исключено, что в ближайшее время в России начнут вакцинировать от коронавируса беременных женщин, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Известно о случаях тяжелого течения инфекции у будущих матерей.