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Резник через связи помог матери Дорофеева отстоять студию-нарколабораторию

  /   Обновлено: 17 июня 2021 17:52
Происшествия
Резник через связи помог матери Дорофеева отстоять студию-нарколабораторию
maximreznik.ru  /  максим резник

Санкт-Петербург, 17 июня. Депутат петербургского парламента Максим Резник обладает серьезными связями. Это подтверждает ситуация вокруг студии, в которой производились наркотики, выяснил ФАН.

Художница, мать Ивана Дорофеева, едва не лишилась этого помещения. В пользование оно было предоставлено Союзом художников практически на безвозмездной основе. В творческом объединении были возмущены, узнав, для чего на самом деле использовалось помещение.

В студию пришла проверка, матери Дорофеева дали понять, что помещение у нее заберут. У депутата Резника был выход на руководство Союза художников. Ему удалось «решить вопрос тихо». Матери Дорофеева, который является подозреваемым по делу о наркотиках, сделали всего лишь выговор. Разумеется, студию никто не забрал.

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наркотики резник студия
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