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ФАН выяснил, кто «слил» силовикам Резника и нарколабораторию

  /   Обновлено: 17 июня 2021 17:34
Происшествия
ФАН выяснил, кто «слил» силовикам Резника и нарколабораторию
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 17 июня. В деле о квартире-нарколаборатории есть еще один фигурант, помимо Ивана Дорофеева. Именно Константин Е., по данным источника ФАН, вывел силовиков на депутата и эту квартиру.

Константин Е. был задержан еще до начала антинаркотического рейда, в ходе которого было обнаружено производство наркотиков. Он и рассказал силовикам, где производятся запрещенные вещества. Фигурант подчеркнул, что в эту лабораторию «ходят депутаты».

Кроме того, осведомитель утверждал, что петербургский депутат Максим Резник связан с этим производством. В ходе рейда в указанной квартире силовики встретили упомянутого парламентария.

В квартире и на даче у Резника проведены обыски. Сам политик доставлен в СК на допрос.

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наркотики резник депутат
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