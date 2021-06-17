ФАН выяснил, кто «слил» силовикам Резника и нарколабораторию

Санкт-Петербург, 17 июня. В деле о квартире-нарколаборатории есть еще один фигурант, помимо Ивана Дорофеева. Именно Константин Е., по данным источника ФАН, вывел силовиков на депутата и эту квартиру.

Константин Е. был задержан еще до начала антинаркотического рейда, в ходе которого было обнаружено производство наркотиков. Он и рассказал силовикам, где производятся запрещенные вещества. Фигурант подчеркнул, что в эту лабораторию «ходят депутаты».

Кроме того, осведомитель утверждал, что петербургский депутат Максим Резник связан с этим производством. В ходе рейда в указанной квартире силовики встретили упомянутого парламентария.

В квартире и на даче у Резника проведены обыски. Сам политик доставлен в СК на допрос.