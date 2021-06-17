Доступность петербургского метро для инвалидов обсудили в эфире МГ «Патриот»

Санкт-Петербург, 17 июня. Проблемы детей-зацеперов и возможности, предоставленные для инвалидов в Санкт-Петербурге, обсудили эксперты в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Людям с ограниченными возможностями сложно пользоваться услугами метро. Об этом в прямом эфире рассказала мама подростка-инвалида Аркадия Аксенова Мария Петрова.

«Мы ни разу не рискнули воспользоваться метро», — поделилась она.

Чтобы использовать этот вид общественного транспорта, необходимо заранее позвонить на станцию, подчеркнула Мария. Также мать пострадавшего ребенка указала на проблемы в техническом оснащении метро. Если его доступность в городе повысится, то решится проблема не только инвалидов, но и матерей с колясками, и людей с травмами, подытожила участница пресс-конференции.

Гости студии пресс-центра медиахолдинга обсуждают не только расширение возможностей для инвалидов. Также в ходе эфира поднимают вопрос сотрудничества с НКО «Особый Петербург» и говорят об открытии центра реабилитации.