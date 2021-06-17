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Журналист «Эха Петербурга» Веснин поспешил уехать в Европу после начала проверки СК

  /   Обновлено: 17 июня 2021 17:15
Происшествия
Журналист «Эха Петербурга» Веснин поспешил уехать в Европу после начала проверки СК
pixabay.com

Санкт-Петербург, 17 июня. Сотрудник «Эха Петербурга» Арсений Веснин покинул пределы России. Журналист якобы находится в отпуске без связи, но следит за ситуацией с депутатом Максимом Резником.

Веснин известен своими мифами про «издевательства» над участниками незаконного митинга в поддержку осужденного блогера Алексея Навального. Со ссылкой на некий «анонимный источник» журналист сообщал, будто задержанных «держали на холодном полу в компании клопов», а питание для псевдоактивистов якобы съели силовики. Никаких доказательств своих слов журналист не предоставил.

Следственный комитет начал проверку по факту возможной клеветы на полицейских. Следователи вызвали журналиста на допрос, но тот уже оказался за границей. Судя по фотографиям в Instagram, ему комфортно на море в Европе. Он, тем не менее, в курсе ситуации с петербургским депутатом Максимом Резником, о чем говорят посты.

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митинг журналист веснин
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