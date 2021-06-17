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Петербургского депутата Резника доставили в СК для допроса

  /   Обновлено: 17 июня 2021 18:02
Происшествия
Петербургского депутата Резника доставили в СК для допроса
assembly.spb.ru  /  Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 17 июня. Правоохранители после обыска привезли к зданию регионального СУ СК депутата петербургского ЗакСа Максима Резника, где он будет допрошен.

Перед остановкой автомобиль с политиком и силовиками дважды объехал квартал, сообщил ФАН.

Процессуальные действия в отношении Резника могут быть связаны с его нахождением в одной из городских квартир в момент антинаркотического рейда. Силовики тогда выяснили, что в помещении изготавливались наркотики. Жилье принадлежит дальнему родственнику политика. Сам депутат позднее отказался ответить на вопрос ФАН об употреблении запрещенных веществ.

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наркотики резник допрос
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