Петербургского депутата Резника доставили в СК для допроса

Санкт-Петербург, 17 июня. Правоохранители после обыска привезли к зданию регионального СУ СК депутата петербургского ЗакСа Максима Резника, где он будет допрошен.

Перед остановкой автомобиль с политиком и силовиками дважды объехал квартал, сообщил ФАН.

Процессуальные действия в отношении Резника могут быть связаны с его нахождением в одной из городских квартир в момент антинаркотического рейда. Силовики тогда выяснили, что в помещении изготавливались наркотики. Жилье принадлежит дальнему родственнику политика. Сам депутат позднее отказался ответить на вопрос ФАН об употреблении запрещенных веществ.