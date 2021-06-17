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Евгений Пригожин похвалил ФАН и «Невские Новости» за разоблачение Максима Резника

  /   Обновлено: 17 июня 2021 16:21
Политика
Евгений Пригожин похвалил ФАН и «Невские Новости» за разоблачение Максима Резника
ТАСС  /  Михаил Метцель

Санкт-Петербург, 17 июня. Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин отметил работу Федерального агентства новостей и «Невских Новостей» по разоблачению депутата ЗакСа Максима Резника.

Правоохранительные органы провели обыск у депутата Законодательного собрания Максима Резника. Следственные действия, по словам помощников парламентария, связаны с делом о наркотиках.

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала комментарий Евгения Пригожина по этой ситуации. Он уверен, что шестой созыв ЗакСа себя скомпрометировал.

«Я уже до этого заявлял, что практически все действующие депутаты Законодательного собрания должны уйти восвояси», — считает Пригожин.

Бизнесмен отметил, что все законодательные инициативы, которые были приняты, направлены на обогащение депутатов.

«Что касается конкретно депутата Резника, то были времена, когда СМИ не то что критиковать, а подходить к нему боялись. По моему мнению, молодцы ФАН и «Невские Новости», что вывели на свет божий историю с этим «наркотом-избранником народным»», — заявил Евгений Пригожин.

Ранее стало известно, что правоохранители доставили Максима Резника по месту прописки. Позже он будет направлен в региональное управление СК.

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закс резник пригожин
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