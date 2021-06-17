ФАН публикует видео с доставленным по месту прописки Максимом Резником

Санкт-Петербург, 17 июня. Силовики забрали с дачи петербургского парламентария Максима Резника. По данным источника, он был доставлен по месту прописки. Редакция ФАН получила соответствующую видеозапись.

По предварительной информации, после определенных действий он будет доставлен в здание регионального управления СК.

Интерес к Максиму Резнику может быть связан с уголовным делом о нарколаборатории в петербургской квартире, выявленной в ходе рейда. В момент визита туда силовиков в помещении находился политик. От общения с правоохранителями его тогда спасла «депутатская корочка». Против него могли дать показания фигуранты дела о производстве наркотиков. Не исключено, что у Резника статус свидетеля может измениться.