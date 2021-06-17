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Петербуржцев предупредили об аномально жаркой погоде

Общество
Петербуржцев предупредили об аномально жаркой погоде
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Санкт-Петербург, 17 июня. Аномально жаркая погода установится в Петербурге уже на следующей неделе. Жара продлится примерно семь дней, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Уже с 19 июня в городе на Неве установится жаркая погода. Ожидается, что температура воздуха отклонится от нормы на 7 градусов, добавил Колесов в беседе с прессой.

«В этот жаркий период вероятны перекрытия экстремумов —максимумов температуры воздуха для отдельных дней, которые сейчас не очень высокие и находятся на уровне +30 градусов», — отметил он.

В конце недели вероятны ливни и грозы с градом, добавил он. Погода в регионе будет определяться антициклоном, который медленно смещается с Балтийского моря на центральные районы европейской территории России, пишет «Петербургский дневник».

Не так давно научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что центральный федеральный округ ожидает аномальная жара до 32 градусов с субботы и до вторника. Регион получит первую волну тепла в этом году.

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погода колесов антициклон
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