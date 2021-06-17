Четырехмесячного малыша оставили в петербургском супермаркете

Санкт-Петербург, 17 июня. Безнадзорного грудничка обнаружили посетители продовольственного супермаркета в Выборгском районе.

Сотрудники правоохранительных органов приступили к поиску родственников, а ребенка передали медикам.

Как удалось установить полицейским, четырехмесячного малыша оставила в магазине бабушка, которая работает там уборщицей. Женщина бросила младенца без присмотра и отправилась выполнять свои рабочие обязанности.

На женщину составили административный протокол. Информацию о деле передали в органы опеки.