ЛГБТ-активист из Петербурга отделался штрафом за оправдание терроризма

Санкт-Петербург, 17 июня. Суд вынес приговор ЛГБТ-активисту Александру Меркулову. Он признан виновным в публичном оправдании терроризма. Фигурант опубликовал соответствующие посты в соцсети.

Преступник в публикациях поддерживал нападение злоумышленника на УФСБ в Архангельской области в 2018 году. Суд приговорил его к штрафу в размере 200 тыс. рублей. Гособвинитель настаивал на пятилетнем сроке заключения.

В Северной столице ранее был задержан пользователь соцсети. Под вымышленным именем он опубликовал в Сети материал, в котором призвал совершать теракты для дестабилизации работы органов власти.