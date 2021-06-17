Telegram-канал петербургского депутата Резника подтвердил обыск в его квартире

Санкт-Петербург, 17 июня. Правоохранители устроили обыск в квартире депутата городского ЗакСа Максима Резника. Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале.

Помимо этого, силовики пришли с обыском в квартиру его матери и на дачу. Автор публикации затруднился назвать причину оперативных действий.

Депутат Резник ранее оказался героем скандальной истории. В одну из городских квартир пришли полицейские и обнаружили в помещении небольшую лабораторию по производству наркотиков. В помещении их встретил парламентарий.