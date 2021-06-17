Обширный антициклон вернет в Петербург жаркую погоду

Санкт-Петербург, 17 июня. Жаркая и ясная погода ожидается в Петербурге на протяжении всего дня, заявил синоптик Михаил Леус.

На погоду в Северной столице окажет влияние мощный антициклон. Из-за него в городе вновь начнет подниматься столбик термометра, добавил Леус.

«Сегодня столбик термометра поднимется до отметки в +25 градусов. Антициклон исключит малейшую вероятность дождей, однако оставит в городе ветер. Он будет северо-западным с порывами в 8 метров в секунду», — добавил он.

Не так давно научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что центральный федеральный округ ожидает аномальная жара до 32 градусов с субботы и до вторника. Регион получит первую волну тепла в этом году.