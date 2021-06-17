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Велосипедистка умерла под колесами трамвая в Санкт-Петербурге

Происшествия
Велосипедистка умерла под колесами трамвая в Санкт-Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 17 июня. Происшествие, в ходе которого велосипедистка попала под колеса трамвая, произошло на юго-востоке Петербурга. Женщина скончалась на месте.

Велосипедистка проезжала пути в наушниках, поэтому не услышала звуки едущего трамвая, передает телеканал «Санкт-Петербург». Машинист не смог остановить трамвай. Полученные травмы стали причиной смерти жительницы Санкт-Петербурга на месте происшествия. Инцидент случился на станции «Запорожская улица».

Школьник ранее был госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами после столкновения с внедорожником. Как стало известно ФАН, по предварительной версии, велосипедист попал в аварию по своей невнимательности.

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петербург смерть велосипед
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