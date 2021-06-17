Виртуоз Федерико Мондельчи выступит в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 июня. Виртуоз-импровизатор Федерико Мондельчи выступит 24 июня в рамках Международного музыкального фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» в Михайловском замке.

Музыкант представит своим слушателям романтичную и красивую программу. В его собственной интерпретации прозвучат произведения Астора Пьяццоллы, Микаэла Таривердиева, Шарля Азнавура и многое другое.

Помимо концерта в этот день в Михайловском замке будут открыты все залы отреставрированного крыла. Эти помещения были закрыты для широкой публики со времен Павла I.

Начало концерта состоится 24 июня в 19:00. Медиагруппа «Патриот» выступает информационным партнером этого культурного мероприятия.