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Обязательную вакцинацию для некоторых жителей могут ввести в Петербурге

Общество
Обязательную вакцинацию для некоторых жителей могут ввести в Петербурге
Невские Новости

Санкт-Петербург, 17 июня. Администрация Санкт-Петербурга начала рассматривать обязательную вакцинацию для некоторых категорий петербуржцев.

Речь идет о внесении поправок в 121 «коронавирусное» постановление. Если они будут приняты, то обязательная вакцинация от коронавируса коснется работников транспорта, сферы торговли и услуг, непосредственно взаимодействующих с клиентами на рабочем месте, пишут «Невские Новости».

«Вакцинация дело добровольное. Но есть профессии, где невозможно реализовать дистанционные контакты человек-человек. Это продавцы, официанты, кондукторы и так далее. Мы пока обсуждаем изменения в 121 постановление, в том числе и с бизнесом, окончательное решение еще не принято. Завтра пройдут очередные консультации с Роспотребнадзором по теме, возможно, появится больше ясности», — рассказал собеседник издания в Смольном.

Первая партия препарата «КовиВак» поступила в Санкт-Петербург в объеме 9,3 тысячи доз. Об этом рассказали власти Северной столицы. Вакцинация препаратом «КовиВак», созданным в ФГБНУ им. М. П. Чумакова, началась в Санкт-Петербурге в конце мая.

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петербург смольный вакцинация
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