Склад с пластиковой продукцией загорелся в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 июня. Металлический ангар с пластиковой продукцией загорелся в Колпинском районе Петербурга. Площадь постройки составляет полторы тысячи метров.

На месте происшествия работают 12 единиц пожарной техники и 48 человек личного состава МЧС. Сообщение о пожаре в промзоне города поступило 16 июня в 18:55. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

К месту вызова были направлены сотрудники пожарно-спасательной службы Петербурга. В 19:19 первые подразделения МЧС повысили ранг пожара до № 1-Бис. Площадь возгорания устанавливается.

На данный момент известно, что в самом ангаре и перед ним на площади 300 кв.м. хранилась пластиковая продукция. Информация о пострадавших пока не поступала.

ФАН ранее сообщал, что спасатели эвакуировали двух жителей Владивостока из горящей квартиры. Инцидент произошел на улице Васнецова.