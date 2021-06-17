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Склад с пластиковой продукцией загорелся в Петербурге

Происшествия
Склад с пластиковой продукцией загорелся в Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 17 июня. Металлический ангар с пластиковой продукцией загорелся в Колпинском районе Петербурга. Площадь постройки составляет полторы тысячи метров.

На месте происшествия работают 12 единиц пожарной техники и 48 человек личного состава МЧС. Сообщение о пожаре в промзоне города поступило 16 июня в 18:55. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

К месту вызова были направлены сотрудники пожарно-спасательной службы Петербурга. В 19:19 первые подразделения МЧС повысили ранг пожара до № 1-Бис. Площадь возгорания устанавливается.

На данный момент известно, что в самом ангаре и перед ним на площади 300 кв.м. хранилась пластиковая продукция. Информация о пострадавших пока не поступала.

ФАН ранее сообщал, что спасатели эвакуировали двух жителей Владивостока из горящей квартиры. Инцидент произошел на улице Васнецова.

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пожар мчс петербург ангар
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