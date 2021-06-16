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Болельщик сделал предложение своей девушке после победы сборной России над Финляндией

Евро 2020
Болельщик сделал предложение своей девушке после победы сборной России над Финляндией
Ньюинформ

Санкт-Петербург, 16 июня. После победы сборной России над Финляндией молодой человек сделал предложение своей девушке. Она дала положительный ответ.

Когда матч закончился победой сборной России, болельщик встал на колено посреди площади. Фанаты, которые находились поблизости, стали поздравлять пару.

«Она сказала «да»», - рассказал корреспондент «ПолитЭксперта».

В матча группового этапа Евро-2020 сборная России одержала победу над командой из Финляндии со счетом 1:0. Победный гол забил полузащитник Алексей Миранчук в дополнительное время первого тайма.

Матч сборных России и Финляндии на Евро-2020 собрал 24 540 болельщиков. Этот показатель посещаемости на данный момент является третьим в рамках Евро-2020.

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Все новости / Евро 2020 / Болельщик сделал предложение своей девушке после победы сборной России над Финляндией
футбол россия финляндия предложение евро-2020
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