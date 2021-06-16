Болельщики спели в метро Петербурга «Катюшу» после победы сборной РФ над Финляндией

Санкт-Петербург, 16 июня. После победы российской сборной над командой Финляндии болельщики отправились отмечать это событие на улицах Петербурга.

После окончания матча российские болельщики прошлись по улицам Северной столицы, размахивая флагами. Они пели песни и скандировали кричалки. Видео распевающих «Катюшу» в переходе метро фанатов снял корреспондент Федерального агентства новостей.

Сборная России выиграла сегодня у финнов со счетом 1:0. Единственный гол в ворота соперников забил российский полузащитник Алексей Миранчук в дополнительное время первого тайма.

Это первый гол и первая победа россиян на чемпионате Европы. В Футбольной деревне на Конюшенной площади болельщики тоже танцевали и поздравляли друг друга.

Матч сборных России и Финляндии на Евро-2020 собрал 24 540 болельщиков. Лидером по посещаемости на чемпионате стала игра в Будапеште.