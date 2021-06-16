Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июня 18:03
18:02
Весь мир
Связи с Обамой и банковское прошлое: что известно о новом после США в Израиле
18:01
Новороссия
Донбасс сегодня: снайперы ВСУ расстреливают камеры ОБСЕ, силовики Киева дезертируют группами
18:00
Экономика
Сенатор Кондратенко оценил ситуацию с наличием фермерской продукции в магазинах
18:00
Спорт
«Фавориты пока смотрятся тяжеловато»: Алексей Игонин о «группе смерти» на Евро-2020
17:59
Шоу-бизнес
Фанаты Элизабет Херли пришли в восторг от ее нового образа
17:58
Евро 2020
Сборная России обыграла Финляндию и оформила первую победу на Евро-2020
17:58
Происшествия
Правоохранители задержали члена банды Басаева
17:58
Общество
Эксперт Панов прокомментировал идею вакцинации работников в сфере обслуживания
17:57
Экономика
Депутат Гартунг рассказал, как снизить цены на металл в России
17:56
Политика
Кадры с прогулкой Псаки вокруг виллы Ла-Гранж появились в Сети
Все новости

Истощенных детенышей нерпы спасли в Петербурге

  /   Обновлено: 16 июня 2021 17:45
Общество
Истощенных детенышей нерпы спасли в Петербурге
vk.com  /  Спасение тюленей 699-23-99

Санкт-Петербург, 16 июня. Двух детенышей нерпы в истощенном состоянии спасли на берегу Ладожского озера в Ленинградской области. Животных доставили в Центр спасения тюленей в Петербурге.

Истощенного и слабого самца нерпы нашли в поселке Запорожское, а самку обнаружили в бухте Владимирская. У нее заметили обширные гнойные воспаления. Сейчас животные находятся в очень нестабильном состоянии, однако им стараются оказать всю посильную помощь. Об этом рассказали в «Фонде друзей балтийской нерпы».

Специалисты также отметили, что в этом сезоне нерпы поступают в центр в начале процесса перегрева организма, что крайне опасно для животных. При этом почти всех особей находили на пляжах лежавшими под ярким солнцем.

В Финский залив ранее выпустили на волю четырех серых тюленей. Операцию провели с участием десантного катера.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Истощенных детенышей нерпы спасли в Петербурге
петербург спасение нерпы хорошие новости россии
Комментировать
Эксклюзив
Донбасс сегодня: снайперы ВСУ расстреливают камеры ОБСЕ, силовики Киева дезертируют группами
Донбасс сегодня: снайперы ВСУ расстреливают камеры ОБСЕ, силовики Киева дезертируют группами
Самое популярное
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 75124 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 74434 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 62616 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 52274 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Шоу-бизнес 43856 15 июня 2021
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Рейтинг@Mail.ru