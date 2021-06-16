Истощенных детенышей нерпы спасли в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 июня. Двух детенышей нерпы в истощенном состоянии спасли на берегу Ладожского озера в Ленинградской области. Животных доставили в Центр спасения тюленей в Петербурге.

Истощенного и слабого самца нерпы нашли в поселке Запорожское, а самку обнаружили в бухте Владимирская. У нее заметили обширные гнойные воспаления. Сейчас животные находятся в очень нестабильном состоянии, однако им стараются оказать всю посильную помощь. Об этом рассказали в «Фонде друзей балтийской нерпы».

Специалисты также отметили, что в этом сезоне нерпы поступают в центр в начале процесса перегрева организма, что крайне опасно для животных. При этом почти всех особей находили на пляжах лежавшими под ярким солнцем.

В Финский залив ранее выпустили на волю четырех серых тюленей. Операцию провели с участием десантного катера.