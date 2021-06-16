Полиция задержала лидера петербургского отделения ЛПР Мацапулину

Санкт-Петербург, 16 июня. Сотрудники полиции задержали руководителя петербургского отделения Либертарианской партии России Марину Мацапулину, передает источник ФАН.

По предварительным данным, ее везут на допрос в качестве свидетеля по делу о перекрытии дорог на незаконной акции в поддержку осужденного блогера Алексея Навального, которая состоялась 21 апреля. Других подробностей пока не приводится.

Марина Мацапулина объявила о своем участии в выборах в Заксобрание Петербурга 12 июня. В своих социальных сетях она рассказала, что ей понадобится 4,5 тыс. подписей, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата.