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Роспотребнадзор Петербурга оценил вероятность обязательной вакцинации от COVID-19

Общество
Роспотребнадзор Петербурга оценил вероятность обязательной вакцинации от COVID-19
gov.spb.ru  /  Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 16 июня. Санкт-Петербург не последует примеру Москвы и Подмосковья и не станет вводить обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу прокомментировали постановление главного санитарного врача Москвы об обеспечении вакцинации 60% сотрудников организаций города. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в Северной столице подобная инициатива не разрабатывается.

«На сегодня подобного документа в разработке нет», — заявили представители Роспотребнадзора в Петербурге.

Вакцинацию в Москве и Подмосковье планируют проводить для сотрудников, занятых в сфере услуг и торговли, а также в других отраслях, подразумевающих взаимодействие с людьми. Введение первого компонента должно быть проведено до 15 июля, второго — до 15 августа.

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