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В Петербурге изучили показатели антител у горожан, привитых от коронавируса

Общество
В Петербурге изучили показатели антител у горожан, привитых от коронавируса
Global Look Press  /  Frank Hoermann/SVEN SIMON

Санкт-Петербург, 16 июня. Специалисты провели исследование, которое показало, что в большинстве случаев у Петербуржцев, после вакцинации «Спутником V», вырабатывается необходимое количество антител.

В ходе совместной работы НИИ гриппа имени Смородинцева и Института междисциплинарных медицинских исследований при Европейском университете ученым удалось определить, что у 83% исследуемых уже после первой прививки появлялся иммунитет к коронавирусной инфекции.

Исследователи отметили, что лишь у одного из 146 участников исследования после 70 дней наблюдений и введения второго компонента вакцины врачи не обнаружили антител IgG, передает РБК.

Также специалисты доказали, что титры нейтрализующих антител у 84 % привитых возрастали четырехкратно уже на 21 день после первой дозы препарата «Спутник V». Медики рассказали, что в будущем проведут еще одно подобное исследование, где изучат оценку клеточного иммунного ответа на коронавирус.

РФПИ ранее назвал вероятные сроки регистрации вакцины «Спутник V» в Евросоюзе. Там сообщили, что препарат получит одобрение Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) в течение двух месяцев.

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исследование вакцинация антитела Спутник V
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