ФАН выяснил причину вынужденной посадки самолета рейса Тюмень — Петербург

Санкт-Петербург, 16 июня. Самолет, вылетевший в Петербург из Тюмени, вернулся в аэропорт вылета. После начала полета пилот сообщил о том, что сработала сигнализация.

Выяснилось, что у самолета выявилась неисправность и невозможность подключить автопилот. Посадка прошла в штатном режиме. Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Ютэйр», сообщил компетентный источник ФАН.

Из-за технических проблем рейс N 528, вылетевший в 08:01 по местному времени, задержался. В результате самолет вылетел в 11:45 из аэропорта «Рощино». По факту посадки прокуратура проводит проверку.

Самолет, который летел в Запорожье, совершил экстренную посадку в аэропорту Катовице-Пыжовице. Экипаж воздушного судна сообщил о технической неисправности.