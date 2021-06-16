Петербургский Единый миграционный центр перешел на усиленный формат работы

Санкт-Петербург, 16 июня. Сотрудники Единого миграционного центра в Петербурге перешли на усиленный режим работы из-за наплыва посетителей.

Ранее 15 июня объявили последним днем, когда трудовые мигранты имели возможность подать все необходимые документы на получение патента или продление срока его действия без санкций. Об этом рассказали в пресс-службе центра.

Отмечается, что срок готовности медицинского заключения занимает пять рабочих дней, а изготовление миграционного патента в главном управления МВД — десять дней. Сейчас петербургский центр способен принимать более 3 тыс. посетителей в сутки.

Срок временного пребывания мигрантов на территории России без санкций был продлен до 30 сентября текущего года. Указ подписал президент РФ Владимир Путин.