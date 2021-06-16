Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июня 11:58
11:57
Политика
Журналисты назвали сроки прямой линии Путина в 2021 году
11:55
Общество
Ростов станет центром прогрессивного бокса
11:55
Происшествия
Сотрудники Росгвардии задержали черных лесорубов в Зеленограде
11:55
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова раскрыла секреты красоты
11:55
Общество
Александр Осауленко оценил важность открытия турецкого авиасообщения для России
11:54
Наука
Американские ученые обнаружили у растений новый орган
11:54
Экономика
Госдума освободила некоторые бары и рестораны от НДС
11:54
Армия
Лукашенко призвал регионы Белоруссии быть готовыми к немедленной мобилизации
11:54
Общество
Двух зебр перевезли из Чехии в Московский зоопарк
11:53
Политика
Госдума приняла закон о праве Генпрокуратуры представлять Россию в ЕСПЧ
Все новости

Петербургский Единый миграционный центр перешел на усиленный формат работы

Общество
Петербургский Единый миграционный центр перешел на усиленный формат работы
ТАСС  /  Прокофьев Вячеслав

Санкт-Петербург, 16 июня. Сотрудники Единого миграционного центра в Петербурге перешли на усиленный режим работы из-за наплыва посетителей.

Ранее 15 июня объявили последним днем, когда трудовые мигранты имели возможность подать все необходимые документы на получение патента или продление срока его действия без санкций. Об этом рассказали в пресс-службе центра.

Отмечается, что срок готовности медицинского заключения занимает пять рабочих дней, а изготовление миграционного патента в главном управления МВД — десять дней. Сейчас петербургский центр способен принимать более 3 тыс. посетителей в сутки.

Срок временного пребывания мигрантов на территории России без санкций был продлен до 30 сентября текущего года. Указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Петербургский Единый миграционный центр перешел на усиленный формат работы
мигранты петербург патент
Комментировать
Эксклюзив
Сотрудники Росгвардии задержали черных лесорубов в Зеленограде
Сотрудники Росгвардии задержали черных лесорубов в Зеленограде
Самое популярное
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 62829 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 60496 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 59384 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 54632 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 50823 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Рейтинг@Mail.ru