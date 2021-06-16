Школьница в спортивных штанах сбежала из дома в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 июня. Полиция разыскивает 13-летнюю девочку, которая ушла из дома на улице Коллонтай и не вернулась, сообщает источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Поздним вечером в дежурную часть обратилась 38-летняя петербурженка, которая заявила, что полчаса назад ее несовершеннолетняя дочь ушла из дома после ссоры и не взяла с собой телефон.

Девочка одета в черные спортивные штаны с лампасами, черную футболку, бело-розовые кроссовки. При себе имеет сумку с принтом коровы. Рост пропавшей 165 см, плотного телосложения, волосы темно-русые. Состоит на учете по делам несовершеннолетних. Всех, кто видел ребенка или располагает информацией о его местонахождении, просят обратиться в полицию.

В Оренбуржье нашли пропавшую 15-летнюю девочку. Она уехала в другой город в компании двух молодых людей. Беглянку забрали и передали родителям, сообщало РИА56.