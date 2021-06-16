Теплая погода и резкий ветер ожидаются в Петербурге 16 июня

Санкт-Петербург, 16 июня. Синоптики рассказали жителям Петербурга о погоде в среду. Согласно прогнозам, этот день будет ясным и солнечным.

Воздух прогреется до нормативных значений, а прохлады добавит резкий ветер. Также в городе на Неве ожидается небольшая облачность, но без осадков. Столбики термометров покажут от +19 до +21 градуса.

Жителям Северной столицы сообщили и об усилении ветра. Его порывы могут усилиться до 15 метров в секунду в прибрежных районах Финского залива.

Специалисты также рассказали и о погоде в Москве. Жителей региона предупредили об аномальной жаре до +32 градусов на этой неделе, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец назвал такую жару «красной». По его словам, к следующим выходным в Центральной России будет солнечно и сухо, пишет «Ридус».