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В Петербурге 16 июня ограничат движение из-за матча Евро-2020

  /   Обновлено: 16 июня 2021 09:18
Общество
В Петербурге 16 июня ограничат движение из-за матча Евро-2020
pixabay.com

Санкт-Петербург, 16 июня. Движение транспорта в Петербурге ограничат в среду из-за матча Евро-2020 между сборными России и Финляндии.

В течение дня на Крестовский остров смогут попасть только те автомобили, владельцы которых имеют специальный пропуск. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Кроме того, на целый день для водителей разрешат левый поворот с Тучкова моста на набережную Макарова. А с 6:00 будет организовано одностороннее движение на Приморском проспекте от Яхтенной улицы к улице Савушкина.

Федеральное агентство новостей ранее проанализировало конкурента российской национальной команды за выход в плей-офф. На данный момент группу А возглавляет Бельгия, а на втором месте расположилась Финляндия.

Болеть за сборную на Евро-2020 приедут около 3 тыс. жителей Финляндии. Ожидается до 700 автобусов с болельщиками, пишет газета «Петербургский дневник».

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петербург крестовский остров ограничение движения евро-2020
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