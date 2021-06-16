В Петербурге 16 июня ограничат движение из-за матча Евро-2020

Санкт-Петербург, 16 июня. Движение транспорта в Петербурге ограничат в среду из-за матча Евро-2020 между сборными России и Финляндии.

В течение дня на Крестовский остров смогут попасть только те автомобили, владельцы которых имеют специальный пропуск. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Кроме того, на целый день для водителей разрешат левый поворот с Тучкова моста на набережную Макарова. А с 6:00 будет организовано одностороннее движение на Приморском проспекте от Яхтенной улицы к улице Савушкина.

Федеральное агентство новостей ранее проанализировало конкурента российской национальной команды за выход в плей-офф. На данный момент группу А возглавляет Бельгия, а на втором месте расположилась Финляндия.

Болеть за сборную на Евро-2020 приедут около 3 тыс. жителей Финляндии. Ожидается до 700 автобусов с болельщиками, пишет газета «Петербургский дневник».