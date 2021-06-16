Спасенный из пожара мужчина умер на руках врачей в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 июня. Пожар случился в квартире на 4-м этаже в доме № 5 по Смольному проспекту в Санкт-Петербурге.

Пожарные, которые прибыли на место происшествия, эвакуировали петербуржца из горящего помещения. Однако после осмотра врачи констатировали смерть мужчины, передает РЕН ТВ.

Сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании 15 июня в 17:30. Пожарные установили, что загорелась комната площадью 20 кв. м в квартире, общая площадь которой составляет 100 кв. м.

В ликвидации пожара приняли участие четыре единицы техники, а также 16 человек личного состава МЧС. В 18:12 пожарные потушили открытый огонь.

Ранее сообщалось, что двое мужчин жестоко избили несовершеннолетнего петербуржца. Причиной происшествия стала серьга в ухе молодого человека.