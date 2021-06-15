Военные инженеры ЗВО навели свыше 90 понтонов в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 15 июня. Специалисты инженерно-саперных подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) навели ленту моста более чем из 90 понтонов на Неве в центре Санкт-Петербурга.

Военные инженеры были задействованы в этой операции в рамках тактико-специальных учений. Военнослужащие спустили на воду речные звенья и соединили их в одну платформу, которая послужит площадкой для запуска салютов в честь фестиваля «Алые паруса».

В общей сложности установленные понтоны заняли около 6,5 тыс. метров. К выполнению этой задачи были привлечены более 60 военнослужащих и порядка 20 единиц военной техники.

Ранее сообщалось, что мотострелковые подразделения ЗВО отразили нападение условного оппонента в Ленинградской области. В антитеррористических учениях были задействованы около 50 военнослужащих.