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Военные инженеры ЗВО навели свыше 90 понтонов в центре Петербурга

  /   Обновлено: 15 июня 2021 20:51
Армия
Военные инженеры ЗВО навели свыше 90 понтонов в центре Петербурга
Пресс-служба Западного военного округа

Санкт-Петербург, 15 июня. Специалисты инженерно-саперных подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) навели ленту моста более чем из 90 понтонов на Неве в центре Санкт-Петербурга.

Военные инженеры были задействованы в этой операции в рамках тактико-специальных учений. Военнослужащие спустили на воду речные звенья и соединили их в одну платформу, которая послужит площадкой для запуска салютов в честь фестиваля «Алые паруса».

В общей сложности установленные понтоны заняли около 6,5 тыс. метров. К выполнению этой задачи были привлечены более 60 военнослужащих и порядка 20 единиц военной техники.

Ранее сообщалось, что мотострелковые подразделения ЗВО отразили нападение условного оппонента в Ленинградской области. В антитеррористических учениях были задействованы около 50 военнослужащих.

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зво алые паруса инженеры
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