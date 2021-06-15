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Движение на проспекте Энгельса в Петербурге закроют в одну сторону до середины июля

Общество
Движение на проспекте Энгельса в Петербурге закроют в одну сторону до середины июля
Невские Новости  /  Оксана Федянина

Санкт-Петербург, 15 июня. Движение в одну сторону по проспекту Энгельса в Санкт-Петербурге будет ограничено до середины июля в связи с проведением ремонтных работ.

Специалисты проложат тепловые сети на проспекте Энгельса в Северной столице. С 18 июня по 14 июля проезд от проспекта Просвещения в сторону улицы Асафьева будет ограничен. С 22 июня по 5 июля запретят движение машин по нечетной стороне проспекта Энгельса, рассказали в пресс-службе ГАТИ.

Сейчас специалисты проводят вторую стадию реконструкции тепломагистралей рядом со станцией метрополитена «Проспект Просвещения». Между двумя улицами меняют изношенные трубы.

Крестовский остров закроют на въезд в день проведения футбольного матча Россия — Финляндия, ранее предупредили жителей Санкт-Петербурга. Въезд будет разрешен только по специальным пропускам.

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движение ограничение тепловые сети
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