Двое мужчин жестоко избили юного петербуржца из-за серьги в ухе

Санкт-Петербург, 15 июня. Медики госпитализировали несовершеннолетнего со множественными травмами. По подозрению в нанесении ему тяжких увечий задержан 42-летний мужчина.

Инцидент произошел на 5-м Предпортовом проезде. Юноша возвращался домой с друзьями, когда к ним подошли двое неизвестных. Сначала мужчины оскорбили группу ребят, а потом один из них толкнул пострадавшего, сел на него сверху и начал избивать, пока другой удерживал его друзей.

Юношу госпитализировали с тремя переломами. По подозрению в совершении преступления задержан 42-летний мужчина. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.

Ранее неизвестные избили вятского модника в Кирове. Очевидцы заявили, что злоумышленникам на вид было около 30 лет.