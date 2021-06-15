Крестовский остров в Петербурге закроют 16 июня в связи с Евро-2020

Санкт-Петербург, 15 июня. Крестовский остров в Санкт-Петербурге закроют для автомобилей на день из-за проведения матча Россия — Финляндия в рамках Евро-2020.

Водители смогут въезжать на Крестовский остров только по специальным пропускам. Ограничение на посещение территории будет действовать 16 июня с 00:00 до 24:00 17 июня.

Комитет по транспорту Северной столицы советует футбольным фанатам использовать метрополитен, чтобы добраться до Крестовского острова. Для этого нужно выходить на станциях «Зенит» или «Крестовский остров». Кроме того, до места проведения матча можно доехать на шаттлах S2, S3, S4, S6, S10.

РПЛ опубликовала ранее календарь чемпионата России по футболу сезона-2021/2022. В первом туре действующий победитель матча «Зенит» будет играть в подмосковных «Химках».