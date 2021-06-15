Шугалей возглавит список «Родины» на выборах в петербургский ЗакС

Санкт-Петербург, 15 июня. Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей возглавит список партии «Родина» на выборах в петербургский ЗакС, которые состоятся в сентябре.

Об этом сообщили петербургские Telegram-каналы со ссылкой на инсайдеров.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Алексей Журавлев продолжает рабочую поездку по Белгородской области. Вместе с Шугалеем он встретился с местной областной организацией «Объединение инвалидов и пенсионеров — жертв политических репрессий». Во время дискуссии Журавлев и Шугалей подняли вопрос о льготах для детей войны.