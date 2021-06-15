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Шугалей возглавит список «Родины» на выборах в петербургский ЗакС

  /   Обновлено: 15 июня 2021 16:58
Политика
Шугалей возглавит список «Родины» на выборах в петербургский ЗакС
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Санкт-Петербург, 15 июня. Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей возглавит список партии «Родина» на выборах в петербургский ЗакС, которые состоятся в сентябре.

Об этом сообщили петербургские Telegram-каналы со ссылкой на инсайдеров.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Алексей Журавлев продолжает рабочую поездку по Белгородской области. Вместе с Шугалеем он встретился с местной областной организацией «Объединение инвалидов и пенсионеров — жертв политических репрессий». Во время дискуссии Журавлев и Шугалей подняли вопрос о льготах для детей войны.

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выборы петербург шугалей
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