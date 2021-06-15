Петербуржцев предупредили об усилении ветра 16 июня

Санкт-Петербург, 15 июня. Усиление ветра ожидается в Петербурге 16 июня. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС России.

Ухудшение погодных условий спрогнозировали специалисты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Порывы ветра могут усилиться до 15 метров в секунду в прибрежных районах Финского залива. В связи с этим петербуржцам рекомендовали соблюдать осторожность при нахождении на воде, особенно при выходе в акваторию залива на лодке.

При этом 15 июня в Северной столице возможны кратковременные дожди. Такая погода в городе установится из-за тыловой части циклона, движущегося по европейской части России.