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Петербуржцев предупредили об усилении ветра 16 июня

Общество
Петербуржцев предупредили об усилении ветра 16 июня
пресс-служба «Лахта-центра»

Санкт-Петербург, 15 июня. Усиление ветра ожидается в Петербурге 16 июня. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС России.

Ухудшение погодных условий спрогнозировали специалисты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Порывы ветра могут усилиться до 15 метров в секунду в прибрежных районах Финского залива. В связи с этим петербуржцам рекомендовали соблюдать осторожность при нахождении на воде, особенно при выходе в акваторию залива на лодке.

При этом 15 июня в Северной столице возможны кратковременные дожди. Такая погода в городе установится из-за тыловой части циклона, движущегося по европейской части России.

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