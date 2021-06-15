Обладателям билетов на Евро-2020 напомнили о полагающихся льготах

Санкт-Петербург, 15 июня. Чемпионат Европы по футболу UEFA EURO 2020 стартовал 11 июня. Федеральное агентство новостей напоминает обладателям билетов на петербургские матчи о доступных льготах.

В период проведения спортивных мероприятий зрители и ряд других граждан имеют право бесплатного проезда и провоза багажа. Льготы касаются услуг как городского, так и пригородного общественного транспорта.

Специальным правом могут воспользоваться участники соревнований, а также волонтеры и представители СМИ. Им необходимо иметь при себе карту аккредитации и электронный проездной. Футбольным зрителям будет достаточно предъявить входной билет на матч.

При этом последняя категория любителей спорта имеет право на бесплатный проезд в день проведения матча (с 0:00 до 23:59 следующего дня).

Федеральное агентство новостей ранее представило расписание ближайших трансляций Евро-2020 и перечислило список телеканалов, где будут доступны матчи долгожданного чемпионата.