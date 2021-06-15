Циклон принесет в Петербург дожди и усиление ветра

Санкт-Петербург, 15 июня. Дожди и усиление ветра ожидаются в Санкт-Петербурге во вторник, 15 июня. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Тыловая часть циклона, который движется по европейской части России, влияет на погоду в Северной столице. Местами пройдут кратковременные дожди, ветер усилится. При этом показатели температуры будут превышать климатическую норму, передает «Петербургский дневник».

Столбики термометров в городе покажут до +23 градусов. В Ленинградской области ожидается от +19 до +24 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада, скорость порывов составит 5 – 10 метров в секунду. Показатель атмосферного давления достигнет 757 миллиметров ртутного столба.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал лучшие российские регионы для безопасного загара. Среди них Поволжье, Урал, юг Западной Сибири.

Ранее Вильфанд озвучил возможные сроки открытия купального сезона в Москве. Купаться можно будет, когда вода прогреется до 20 градусов, сообщает «Ридус».

Шеф-повар и кулинарный блогер Сергей Синицын рассказал, какое блюдо спасает в жару. Он порекомендовал готовить окрошку и поделился полезными рецептами супа, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня»