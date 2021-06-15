Пожар вспыхнул в квартире во Фрунзенском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 15 июня. Пожар произошел в двухкомнатной квартире в доме на улице Будапештская во Фрунзенском районе Петербурга, передают специалисты городского МЧС.

Сообщение о возгорании поступило почти в шесть утра. Пожарные моментально выехали на место ЧП.

«В двухкомнатной отдельной квартире выгорела обстановка на площади 1 квадратный метр», — сообщили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлекались четыре единицы техники и 19 человек личного состава. Сведения о пострадавших не поступало. Что стало причиной возгорания, уточняется. Пожар был полностью ликвидирован в 06:19.

Во вторник пожар вспыхнул в жилом доме в Выборгском районе Петербурга. На месте происшествия работали 15 специалистов.