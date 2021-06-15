Бриг с алыми парусами прошел под Троицким мостом Петербурга

Санкт-Петербург, 15 июня. Корабль с алыми парусами проплыл под Троицким мостом. Проход судна состоялся в рамках репетиции предстоящего торжественного события для выпускников.

Событие прошло ночью 15 июня. Пользователи Сети распространили информацию о проведении репетиции водного судна в центре Петербурга. На корабль собралось посмотреть огромное количество гостей и жителей Северной столицы.

Традиционный праздник для выпускников 11-х классов «Алые паруса» в Петербурге будет проведен в обычном формате, однако с ограниченным доступом. Посетить мероприятие смогут только ученики. Родители будут сопровождать только детей с ограниченными возможностями.