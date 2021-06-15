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Пожарные ликвидировали возгорание в Выборгском районе Петербурга

Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание в Выборгском районе Петербурга
78.mchs.gov.ru  /  пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, 15 июня. Сообщение о пожаре поступило в 02:23. Возгорание произошло в жилом доме Выборгского района в городе Санкт-Петербург. Об этом заявили в городском управлении ГУ МЧС.

Прибывшие по адресу спасатели установили, что горит двухкомнатная квартира на площади пять квадратных метров. В 03:00 пожар был полностью потушен. К его ликвидации привлекались три единицы спецтехники и 15 сотрудников МЧС. Информация о пострадавших отсутствует.

Недавно пожар произошел в Приморском районе Северной столицы. Полыхала кровля одноэтажного здания с павильонами. Пожар удалось ликвидировать пожар за 20 минут.

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пожар мчс выборгский район
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