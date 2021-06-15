Пожарные ликвидировали возгорание в Выборгском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 15 июня. Сообщение о пожаре поступило в 02:23. Возгорание произошло в жилом доме Выборгского района в городе Санкт-Петербург. Об этом заявили в городском управлении ГУ МЧС.

Прибывшие по адресу спасатели установили, что горит двухкомнатная квартира на площади пять квадратных метров. В 03:00 пожар был полностью потушен. К его ликвидации привлекались три единицы спецтехники и 15 сотрудников МЧС. Информация о пострадавших отсутствует.

Недавно пожар произошел в Приморском районе Северной столицы. Полыхала кровля одноэтажного здания с павильонами. Пожар удалось ликвидировать пожар за 20 минут.