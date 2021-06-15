Автосервис загорелся в Выборгском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 15 июня. Пожарные занимаются тушением огня, охватившего автосервис на улице Первого Мая в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в экстренных службах.

Сообщение о происшествии поступило поздно вечером 14 июня. К месту ЧП направились семь единиц техники и 31 человек личного состава. Огонь распространился по всей площади здания, размером в 12 квадратных метров. Данных о пострадавших пока нет.

Одноэтажная постройка с магазинами ранее вспыхнула в Приморском районе Санкт-Петербурга. Пожарным потребовалось около 20 минут, чтобы локализовать возгорание.