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Автосервис загорелся в Выборгском районе Петербурга

Происшествия
Автосервис загорелся в Выборгском районе Петербурга
Невские Новости

Санкт-Петербург, 15 июня. Пожарные занимаются тушением огня, охватившего автосервис на улице Первого Мая в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в экстренных службах.

Сообщение о происшествии поступило поздно вечером 14 июня. К месту ЧП направились семь единиц техники и 31 человек личного состава. Огонь распространился по всей площади здания, размером в 12 квадратных метров. Данных о пострадавших пока нет.

Одноэтажная постройка с магазинами ранее вспыхнула в Приморском районе Санкт-Петербурга. Пожарным потребовалось около 20 минут, чтобы локализовать возгорание.

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пожар санкт-петербург автосервис
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