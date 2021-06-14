Одноэтажная постройка загорелась в Приморском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 14 июня. Кровля одноэтажного строения с магазинами внутри загорелась в Приморском районе Санкт-Петербурга. Экстренным службам удалось локализовать пожар.

Сообщение об инциденте поступило на пульт МЧС в 21:06 по местному времени. На место происшествия прибыли четыре единицы техники и 16 человек личного состава. Возгорание на площади шести квадратных метров устранили примерно за 20 минут. Информации о пострадавших пока не поступало.

Пристройка на проспекте Стачек ранее загорелась в Санкт-Петербурге. Пожарные устранили возгорание, в результате инцидента никто не пострадал.