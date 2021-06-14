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Пристройка загорелась в Кировском районе Петербурга

Происшествия
Пристройка загорелась в Кировском районе Петербурга
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Санкт-Петербург, 14 июня. Пожар на площади десять квадратных метров произошел в Кировском районе Петербурга. Огнем была охвачена пристройка, расположенная на проспекте Стачек.

Сигнал о происшествии поступил на пульт спасателей в 20:56 понедельника. Уже через полчаса возгорание удалось локализовать. Информация о пострадавших в результате инцидента не поступала, уточнили в МЧС.

На месте происшествия работали сотрудники пожарных и экстренных служб. К тушению возгорания привлекались 26 человек и шесть единиц техники от МЧС России.

Еще один пожар ранее произошел в Центральном районе Петербурга. Там загорелась крыша шестиэтажного жилого дома, расположенного недалеко от здания Московского вокзала.

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пожар мчс петербург
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