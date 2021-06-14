Крыша жилого дома полыхает у здания Московского вокзала в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 июня. Спасатели тушат загоревшуюся кровлю шестиэтажного жилого дома в Центральном районе. Информация о площади возгорания уточняется.

Известно, что горит крыша одного из домов на Гончарной улице недалеко от здания Московского вокзала. Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, сигнал о пожаре поступил около половины седьмого вечера.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания станет известна после проверки.

Сообщается, что помимо жилых квартир в горящем здании находятся мини-отель и отделение транспортной прокуратуры.

Еще один пожар произошел в Красносельском районе Петербурга. Сотрудники МЧС локализовали крупное возгорание около автозаправочной станции.