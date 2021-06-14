Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 21:57
21:55
Общество
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
21:55
Спорт
Кот Ахилл впервые дал ошибочный прогноз на результат матча Евро-2020
21:53
Шоу-бизнес
Дава посоветовал Губерниеву «поучиться такту» после конфликта с Бузовой
21:51
Шоу-бизнес
Слезы Бузовой отольются Губерниеву. Колонка Вадима Манукяна
21:49
Происшествия
Калининградец обчистил сумку бригады скорой помощи на экстренном вызове
21:49
Политика
Протасевич высказался по поводу протестных акций в Белоруссии
21:46
Происшествия
Пристройка загорелась в Кировском районе Петербурга
21:46
Спорт
Сборная России по футболу с юмором отреагировала на скандал Бузовой с Губерниевым
21:46
Политика
Протасевич почувствовал себя использованным элементом в политической игре
21:45
Общество
«Это выстрел себе в ногу»: Протасевич оценил санкции Запада против Белоруссии
Все новости

Крыша жилого дома полыхает у здания Московского вокзала в Петербурге

Происшествия
Крыша жилого дома полыхает у здания Московского вокзала в Петербурге
Невские Новости

Санкт-Петербург, 14 июня. Спасатели тушат загоревшуюся кровлю шестиэтажного жилого дома в Центральном районе. Информация о площади возгорания уточняется.

Известно, что горит крыша одного из домов на Гончарной улице недалеко от здания Московского вокзала. Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, сигнал о пожаре поступил около половины седьмого вечера.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания станет известна после проверки.

Сообщается, что помимо жилых квартир в горящем здании находятся мини-отель и отделение транспортной прокуратуры.

Еще один пожар произошел в Красносельском районе Петербурга. Сотрудники МЧС локализовали крупное возгорание около автозаправочной станции.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Крыша жилого дома полыхает у здания Московского вокзала в Петербурге
пожар мчс петербург московский вокзал
Комментировать
Эксклюзив
Калининградец обчистил сумку бригады скорой помощи на экстренном вызове
Калининградец обчистил сумку бригады скорой помощи на экстренном вызове
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 99411 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 68234 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 56842 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 43736 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 41575 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Рейтинг@Mail.ru