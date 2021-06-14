Еще 40 туалетов установили в петербургской «Футбольной деревне»

Санкт-Петербург, 14 июня. Дополнительные 40 биотуалетов для удобства болельщиков установили в «Футбольной деревне» на Конюшенной площади Северной столицы.

Работу провели 14 июня, рассказали в пресс-службе Фестиваля UEFA Евро-2020. До этого жители и гости Санкт-Петербурга пожаловались в Сети, что в организованной зоне для просмотра футбольных матчей нет туалетов.

Биотуалеты в срочном порядке устанавливали сотрудники ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Всего в «Футбольной деревне» будут функционировать 100 туалетов, сообщил глава организации Дмитрий Лютый.

Санкт-Петербург активно развивается в спортивную инфраструктуру, а также комплексно развивается и имеет лучший футбольный стадион во всей стране. Внимание на это обратил генеральный секретарь Межрегионального объединения региональных спортивных федераций по футболу «Северо-Запад» Николай Голубев.