Пожар произошел в автобусе с пассажирами на Володарском мосту

, 14 июня. Инцидент произошел в Невском районе. Очевидцы сообщили о полыхающем общественном транспорте.

Согласно данным ГУ МЧС по Петербургу, информация о возгорании автобуса дежурный принял в 14:17. На борьбу с огнем выехали два пожарных расчета. Во время происшествия в салоне находились два человека, их экстренно вывели на улицу. Сведений о пострадавших нет.

Ранее автобус загорелся у станции метро "Беговая". Тогда водитель своими силами эвакуировал всех пассажиров из салона. Прокуратура Приморского района назначила по факту возгорания проверку.