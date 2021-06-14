Около 150 вакансий по обслуживанию электросамокатов открыли в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 июня. Жителям Санкт-Петербурга доступно около 150 вакансий по обслуживанию электросамокатов, сообщили в пресс-службе HeadHunter.

Специалистам по обслуживанию двухколесных транспортных средств в Северной столице в среднем предлагают от 30 до 50 тыс. рублей. Каждое пятое место работы находится у фиолетовой ветки метро, еще 11% - у оранжевой. На сегодняшний день в Петербурге открыто порядка 150 вакансий. Работодатели ищут мастеров по ремонту, водителей, мойщиков, операторов-логистов и менеджеров по продажам. Более 30 вакансий предлагают зарплату от 90 тыс. рублей.

Власти Северной столицы продолжают вести переговоры с представителями сервисов проката самокатов, предлагая им оптимальные условия. Петербург первым из городов РФ начал переговоры с кикшеринговыми компаниями после участившихся случаев инцидентов с участием электросамокатов.